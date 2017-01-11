Raytheon: Пентагон одобрил продажу другим странам ракет Standard Missile-6

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пентагон одобрил продажу другим странам ракет-перехватчиков Standard Missile-6 (SM-6), которые размещаются на кораблях ВМС США, говорится в пресс-релизе компании Raytheon.
В настоящее время ракеты SM-6 используются на кораблях ВМС США для защиты от самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет в конечном участке полета.
"Международные военно-морские флоты стремятся к уровню современной защиты, который обеспечивает SM-6", — заявил старший директор программы Standard Missile-6 Майк Камписи.