Интернет-загадка: фото трехногой девушки озадачило пользователей сети

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Аудитория онлайн-сервиса загрузки, хранения и обмена фото-изображений Imgur обнаружила новую оптическую иллюзию на фотографии с девушкой, которая, как кажется на первый взгляд, имеет три ноги.
Часть пользователей признались, в том, что даже после длительного изучения снимка так и не смогли понять, откуда у девушки взялась третья нога.
Секрет оптической иллюзии оказался невероятно прост: позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей.
При этом многие пользователи отмечают, что после прочтения в комментариях разгадки они так и не перестали видеть на фотографии трехногую девушку.
Фотография была сделана еще в 2012 году, но, видимо, участники дискуссии раньше её не видели.