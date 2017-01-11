Интернет-загадка: фото трехногой девушки озадачило пользователей сети

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Аудитория онлайн-сервиса загрузки, хранения и обмена фото-изображений Imgur обнаружила новую оптическую иллюзию на фотографии с девушкой, которая, как кажется на первый взгляд, имеет три ноги.

Более сотни пользователей в комментариях под фотографией на Imgur попытались раскрыть загадку. Снимок за сутки набрал свыше 200 тысяч просмотров.

Часть пользователей признались, в том, что даже после длительного изучения снимка так и не смогли понять, откуда у девушки взялась третья нога.

Секрет оптической иллюзии оказался невероятно прост: позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей.

© Фото: AMassiveTRexHoldingaBaby/imgur Разгадка оптической иллюзии

При этом многие пользователи отмечают, что после прочтения в комментариях разгадки они так и не перестали видеть на фотографии трехногую девушку.

Фотография была сделана еще в 2012 году, но, видимо, участники дискуссии раньше её не видели.