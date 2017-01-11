В ООН отказались комментировать обвинения против родственников экс-генсека

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. ООН не комментирует обвинения, выдвинутые США против родственников бывшего генерального секретаря организации Пан Ги Муна, сказал РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик.
По данным агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Как отмечает Рейтер, племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат числится старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.
Пан Ги Мун покинул пост генерального секретаря ООН 31 декабря. Его место занял португалец Антониу Гутерреш.