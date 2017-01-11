В ООН отказались комментировать обвинения против родственников экс-генсека

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. ООН не комментирует обвинения, выдвинутые США против родственников бывшего генерального секретаря организации Пан Ги Муна, сказал РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на документы суда Манхэттена, что американские власти предъявили обвинения брату и племяннику Пан Ги Муна. Родственников экс-генсека подозревают в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.

По данным агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Как отмечает Рейтер, племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат числится старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.

Пан Ги Мун покинул пост генерального секретаря ООН 31 декабря. Его место занял португалец Антониу Гутерреш.