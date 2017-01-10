СМИ: в Огайо при взрыве на электростанции пострадали пять человек

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва на электростанции в американском штате Огайо, передает местный телеканал WLWT.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел во вторник днем в угольной электростанции в округе Адамс, оператором которой является компания Dayton Power & Light.

В момент взрыва на электростанции работали по меньшей мере 300 человек. По словам рабочих, взрыв произошел в помещении, где хранится оборудование и находится турбогенератор.

Как заявил шериф Кимми Роджерс, жизни пострадавших ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента выясняются.