Премьер Канады назначил экс-министра международной торговли главой МИД

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник назначил главой министерства иностранных дел страны экс-министра торговли Христю Фриланд, говорится в опубликованном на сайте премьера заявлении.

Ранее сообщалось, что Трюдо объявит во вторник о перестановках в правительстве страны. Перестановки могут затронуть до девяти министров, в том числе министров иностранных дел, международной торговли, труда и главу ведомства по делам ветеранов. Назначение Фриланд главой МИД было ожидаемо

"Христя Фриланд, в настоящее время министр внешней торговли, становится министром иностранных дел", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что министр демократических институтов Мариам Монсеф (Maryam Monsef) заняла должность министра по вопросам о положении женщин. Экс-министр по вопросам о положении женщин Патрисия Хажду (Patricia A. Hajdu) заняла пост министра труда и социального развития страны.

Парламентский секретарь министра финансов Франсуа-Филипп Шампань занял пост министра внешней торговли. Парламентский секретарь министра по вопросам международного развития Карина Гулд (Karina Gould) стала министром демократических институтов. Должность министра по вопросам иммиграции и гражданства занял Ахмед Хуссен (Ahmed D. Hussen).

Как сообщает телеканал CBC News со ссылкой на источники, бывшему главе МИД Стефану Диону была предложена должность посла Канады в ЕС и Германии, но в заявлении Трюдо этого не указано.

Первое собрание нового состава канадского кабинета министров состоится 23-24 января. Газета отмечает, что решение о перестановке в правительстве принято в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Трамп станет 45-м президентом США после инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.