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В мире

Лукашенко считает, что только союзы равноправных стран способны выжить

23:4810.01.2017
44117
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Астапович
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МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Интеграционные объединения должны строиться на основе равноправия стран-участниц, только такие союзы могут выжить, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Толочко
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Лукашенко рассказал о "поле духовной битвы" за Белоруссию

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время вручения премии президента Белоруссии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства, а также "Белорусский спортивный Олимп".

"Когда речь заходит об интеграционных процессах на постсоветском пространстве и в мире, в Белоруссии исходят из того, что страны должны быть единой семьей", — сообщила пресс-служба со ссылкой на заявление президента.

"И, самое главное, в этой семье мы должны быть равноправны. Только такие союзы способны выжить", — приводятся в сообщении слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что "иного не дано". "Иным и заниматься не надо — это пустая трата времени", — констатировал белорусский лидер.

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В мире
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Владимир В
    Одна мышь сказала 15: У вас и у меня равноправный союз должен быть. Ждем дотаций от Беларусии для слабых мышей ,ждем солдат Беллорусси в Сирии , ждем ПОЛНОЙ поддержки Донбасса, Абхазии ,Осетии, Крыма , ждем полной поддержки в санкционированной политике, Лукашенко, мягко говоря, не достойно себя ведет.
    09:12
    11.01.2017
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  • Arseny
    Дурочку включил. Проект Союзного государства закрыть и относиться к Белоруссии не как к братскому народу (тем более они ни какие не братья как и хохлы), а как к обычному соседу. Выгодно нам торгуем, нет, не торгуем. А то пока все в одну калитку, все для Лукашенко.
    09:23
    11.01.2017
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  • korsakowa09
    Давно пора закрыть бесполезный проект Союзного государства Россия и Белоруссия. Сколько денег бесполезно потрачено на это утопическое гос-во, сколько чиновников зря получают деньги, а воз и ныне там. Россия и Белоруссия вместе входят в СНГ, Таможенный Союз, ЕвроЗЭС, ШОС и бог весть ещё куда... Зачем ещё одно бесполезное объединение? Есть два независимых государства - вот и надо разговаривать на языке международного права и рациональной экономики. Что-то я не припомню, чтобы США миндальничали с Мексикой. Построили стену - и вся любовь.
    00:23
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Владимир В
    Одна мышь сказала 15: У вас и у меня равноправный союз должен быть. Ждем дотаций от Беларусии для слабых мышей ,ждем солдат Беллорусси в Сирии , ждем ПОЛНОЙ поддержки Донбасса, Абхазии ,Осетии, Крыма , ждем полной поддержки в санкционированной политике, Лукашенко, мягко говоря, не достойно себя ведет.
    09:12
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Arseny
    Дурочку включил. Проект Союзного государства закрыть и относиться к Белоруссии не как к братскому народу (тем более они ни какие не братья как и хохлы), а как к обычному соседу. Выгодно нам торгуем, нет, не торгуем. А то пока все в одну калитку, все для Лукашенко.
    09:23
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Leonr1950
    Читаешь эти комментарии и радуешься, что в руководстве России работают умные и высокообразованные люди, которые на Союзное государство смотрит "другими" глазами. Как впрочем и в белорусскрм руководстве.
    Просто, почему-то все видят то, что хотят видеть, а именно, что все выгоды от такого Союза получает одна Беларусь, а Россия от этого имеет только Неужели можно так плохо думать о российском руководстве?
    В любом объединении есть прагматизм для всех сторон.
    Эксперты, как-то подсчитали, кому больше выгоден этот союз - Беларуси или России? Ответ - никому. Почему-то вся польза для России от такого союза простым россиянам неизвестна. Назову только очевидные - любой россиянин может посещать Беларусь, открывать бизнес, скупать жилье и многое другое. Транзит через республику по самым дешевым ценам. Содержание военных объектов на территории Беларуси бесплатное ( только оплата услуг ЖКХ). Трубы, по которому идет российский газ, принадлежат Газпрому. Существуют совместные белорусско-российских предприятия. Существует бюджет Союзного государства. Белорусская армия, считающаяся самой лучшей после России на постсоветском пространстве, примет первый удар на Западном направлении. Белорусский спецназ послан в Россию на помощь российскому.
    Можно и дальше перечислять все преимущества от Союза. Его необходимо укреплять, а не пытаться разрушить, как некоторые здесь предлагают.
    Хоккейная сборная президента Беларуси выиграла тринадцатый рождественский турнир. Лукашенко признан одним из лучших и7роков. В турнире участвовали полтора десятка команд, в том числе и из России.
    16:27
    11.01.2017
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