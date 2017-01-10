Лукашенко считает, что только союзы равноправных стран способны выжить

МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Интеграционные объединения должны строиться на основе равноправия стран-участниц, только такие союзы могут выжить, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время вручения премии президента Белоруссии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства, а также "Белорусский спортивный Олимп".

"Когда речь заходит об интеграционных процессах на постсоветском пространстве и в мире, в Белоруссии исходят из того, что страны должны быть единой семьей", — сообщила пресс-служба со ссылкой на заявление президента.

"И, самое главное, в этой семье мы должны быть равноправны. Только такие союзы способны выжить", — приводятся в сообщении слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что "иного не дано". "Иным и заниматься не надо — это пустая трата времени", — констатировал белорусский лидер.