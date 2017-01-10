Реактор бельгийской АЭС остановлен из-за аварии, ранен сотрудник станции

БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Один из реакторов бельгийской АЭС "Дуль" во Фландрии остановился во вторник из-за аварии в неядерном блоке станции, работник получил серьезные ранения, сообщает издание Echo со ссылкой на официального представителя компании-оператора АЭС Engie-Electrabel.

Около 15.30 мск в неядерной части реактора произошел выброс пара в машинное отделение. Администрация связывает его с "нештатной ситуацией", связанной с работой высоковольтной линии. В связи с инцидентом произошла автоматическая остановка реактора.

Сотрудник субподрядчика компании, находившийся в машинном отделении, получил ожоги.

"Этот человек серьезно ранен, но его жизнь находится в безопасности", — сказал представитель Engie-Electrabel.

По информации издания, реактор планируется вновь запустить уже в среду.