Опрос показал, что американцы поверили во "вмешательство" России в выборы

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Большинство американцев поверили в многочисленные обвинения спецслужб и СМИ в адрес России относительно "вмешательства в выборы" и в целом поддерживают санкции, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Pew Research Center.

Согласно опросу, 88% респондентов слышали об обвинениях, что "русские хакеры" якобы взломали компьютеры национального комитета Демократической партии США. Из тех, кто слышал об обвинениях, 72% считают, что за хакерами точно или предположительно стояла Россия, 24% считают, что Россия, скорее всего, или возможно не была вовлечена.

На вопрос, как США должны ответить, 46% знакомых с обвинениями заявили, что уже введенные в конце декабря санкции "вполне правильны", 27% считают, что санкции недостаточно жесткие, и 20% считают, что санкции заходят слишком далеко.

При этом 93% опрошенных демократов и лишь 57% республиканцев винят Россию в утечках документов. Также более трети (37%) демократов за ужесточение санкций, в то время как 35% республиканцев считают, что санкции зашли слишком далеко.

В целом 29% опрошенных считают Россию "противником" США, и еще 44% считают, что Россия "является серьезной проблемой, но не противником". Четверть опрошенных (24%) считают, что Россия не является проблемой для США.

Опрос проводился 4-9 января среди 1 502 совершеннолетних жителей США. Для различных категорий опрошенных статистическая погрешность составляет от 2,9 до 6,3 процентных пункта.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.