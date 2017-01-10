Глава МИД Польши собрался встретиться с коллегой из несуществующей страны

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский стал объектом шуток пользователей социальных сетей, в том числе оппозиционных политиков, из-за "встречи" с коллегой из страны, которая не существует.

Ващиковский в настоящее время находится с визитом в Нью-Йорке, где проводит ряд встреч, цель которых — продвижение кандидатуры Польши в непостоянные члены Совета безопасности ООН. "У нас есть возможность (провести) почти 20 переговоров с разными министрами. С некоторыми, как например (странами) на Карибах, впервые в истории нашей дипломатии. Например, с такими странами, как Сан-Эскобар или Белиз", — рассказал Ващиковский о внешней политике страны телеканалу Polsat.

Намерение министра встретиться с коллегой из несуществующей страны Сан-Эскобар мгновенно стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях в Польше. В Twitter оперативно появился аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, в котором за последние несколько часов появились сообщения об отмене визового режима с Польшей, запуске авиасообщения, а также поддержке кандидатуры Варшавы в СБ ООН. Интернет-пользователи публикуют коллажи с использованием фотографий Пабло Эскобара, предполагают, что президентом этой страны является Ярослав Качиньский (лидер правящей партии "Право и справедливость") и рекомендуют ее для туризма.

After talks with FM #Waszczykowski the People's Democratic Republic of #SanEscobar fully supports Poland's candidacy to the Security Council — San Escobar (@rpdsanescobar) 10 января 2017 г.

​Шутки о Сан-Эскобаре также поддержали политики из ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа". Бывший глава МИД и Минобороны страны Радослав Сикорский назвал переговоры с Сан-Эскобаром "успехом внешней политики" Польши. "Министр Ващиковский, общаясь с представителями государств, которых не существует, вредит Польше гораздо меньше, чем обычно", — написал, в свою очередь, бывший глава МО Томаш Семоняк.

Niepokoją mnie skojarzenia ministra Waszczykowskiego. Nasza polityka zagraniczna na rozdrożu.#SanEscobar pic.twitter.com/2bJRAWJ5s1 — Michał Stasiński (@StasinskiM) 10 января 2017 г.

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В связи с резкой популярностью высказывания министра ведомству пришлось пояснить, что значили слова Ващиковского на самом деле. "Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves)", — сообщила официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда, уточнив, что встреча состоялась в ходе саммита ЕС-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), который прошел в конце октября 2016 года в Доминикане.