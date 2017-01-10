В КНР оценят риск угрозы Pokemon Go для нацбезопасности до выдачи лицензии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти Китая решили провести оценку возможных рисков для безопасности страны перед тем, как выдать лицензию для приложения Pokemon Go и ряда других игр, основанных на технологии "дополненной реальности", передает агентство Рейтер.

По данным агентства, игра Pokemon Go по-прежнему недоступна в Китае. Регулятор СМИ Китая с другими правительственными учреждениями проводят совместную работу для оценки потенциальных рисков подобных игр по причине "высокого уровня ответственности в отношении национальной безопасности и защиты жизни и имущества людей". Как отмечает агентство со ссылкой на заявление регулятора, эти риски включают в себя "угрозу для безопасности географической информации и угрозу для транспортной и личной безопасности пользователей".

Разработчик игры, американская компания Niantic Inc, пока не прокомментировал данную информацию.

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Pokemon Gо — бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" — цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира. Одна из главных целей игры — поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр") — заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.

Эксперты при этом предупредили, что игра может привести к травматизму или ограблению в реальном мире. Российские банки даже предложили застраховаться от травм во время игры. Кроме того, один из ветеранов российских спецслужб не исключил, что приложение может быть использовано для шпионажа. Помощник российского премьера Геннадий Онищенко выразил опасение, что игра может серьезно влиять на психику.