В Словакии от переохлаждения за пять дней погибли четыре человека

ПРАГА, 10 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Четыре человека за пять дней погибли в Словакии от переохлаждения, во всех случаях речь идет о бездомных, сообщил братиславский портал Teraz.

"В последние дни бригады "Скорой помощи" выезжали к обнаруженным обмороженным людям во всех краях республики. Зачастую к этому был причастен и алкоголь. Напившись, люди засыпают прямо на улице, что в условиях нынешних сильных ночных морозов чрезвычайно опасно", — объяснил журналистам ситуацию представитель оперативного центра "Скорой помощи" Борис Хмель.

В ночь на среду температуры в республике могут опуститься до минус 16-20. Особенно холодно, до минус 27 градусов, будет в горных районах, которые составляют почти две трети территории страны. Полиция призывает водителей быть максимально осторожными на дорогах, поскольку к гололеду во многих местах добавляется еще и сильный туман.