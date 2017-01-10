Нацразведка США: Россия могла влиять на выборы в двух дюжинах стран

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер утверждает, что российские власти в последние годы якобы могли повлиять на политическую ситуацию более чем в 20 странах.

"Возможно, это две дюжины стран", — сказал Клэппер на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о "вмешательстве России в выборы в других странах за последние четыре года".

По его словам, Россия "в той или иной степени предпринимала попытки повлиять на политические взгляды или мнения".

Названий стран и каких-либо других подробностей и доказательств Клэппер не привел.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.