В Азербайджане дома около взорвавшегося газопровода находятся в опасности

БАКУ, 10 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Председатель комитета защиты прав нефтяников Азербайджана Мирвари Гахраманлы сообщила, что 160 семей, чьи дома расположены вблизи газопровода, где во вторник произошел взрыв, находятся в опасности.

Агентство АПА со ссылкой на Госнефтекомпанию (SOCAR) во вторник сообщило о новом взрыве и вспыхнувшем пожаре на магистральном газопроводе, где ранее дважды происходило подобное ЧП.

"Живущие там семьи, связавшись со мной, сообщили, что находятся в опасности. Вблизи места аварии расположен газоперерабатывающий завод, проходят газовые трубы с высоким давлением. Их дома расположены напротив завода. На этом месте проживают 160 семей, и они сейчас в опасности", — написала Гахраманлы на своей странице в социальной сети Facebook.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз". Второй взрыв произошел на этом же газопроводе 2 января.