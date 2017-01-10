Донецкий губернатор потребовал, чтобы в администрации говорили по-украински

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Все сотрудники Донецкой областной военно-гражданской администрации будут говорить на работе исключительно на украинском языке — такое распоряжение подписал глава этой администрации Павел Жебривский.

Население восточной Украины, и в частности, Донбасса преимущественно общается на русском языке, в то время как украинский язык традиционно преобладает на западной Украине. Вместе с тем украинские власти сейчас пытаются не противопоставлять русскоязычное и украиноязычное население.

"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке", — написал Жебривский во вторник в Facebook.

Глава администрации отметил, что в прошлом году дважды были организованы курсы делового украинского языка для работников администрации, затем сотрудники проверили свои знания на радиодиктанте. Жебривский сообщил, что в 2017 году для работников администрации будут организованы курсы английского языка.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным.

Между тем, 57 депутатов парламента еще в 2014 году обратились в Конституционный суд относительно конституционности "языкового" закона. Они сочли, что положения закона создают условия для доминирования региональных языков над государственным украинским. Президент Петр Порошенко заявлял, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком на Украине, так как, по его мнению, является консолидирующим фактором для общества.