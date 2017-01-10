Киевское "Динамо" лишилось своих вкладов в национализированном Приватбанке

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Киевский футбольный клуб "Динамо" обжаловал в Окружном административном суде Киева решение временной администрации национализированного Приватбанка о списании средств клуба со счетов банка на основании решения о признании его связанным лицом с бывшими акционерами финучреждения, говорится в определении суда о возбуждении дела по соответствующему иску, текст которого опубликован в едином реестре судебных решений.

Правительство Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, который являлся крупнейшим частным банком в стране. В рамках национализации временная администрация применила к еврооблигациям банка, держатели которых были признаны связанными лицами с бывшими акционерами финучреждения, механизм bail-in, предусматривающий принудительную конвертацию вкладов в капитал банка с целью его финансового оздоровления.

Согласно определению суда, "Динамо" требует отменить решение комиссии Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года, которым футбольный клуб был признан связанным с Приватбанком лицом, а также решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о вводе временной администрации в Приватбанке от 20 декабря, принявшей решение о блокировке счетов команды в банке.

При этом суд обязал Нацбанк Украины "предоставить суду документы, которые содержат информацию о списании денежных средств "Динамо" (Киев) со счетов в Приватбанке, основаниях такого списания со ссылкой на нормы действующего законодательства, а также предоставить информацию о том, какой орган или должностное лицо приняли такое решение".

Сумма списанных средств со счетов футбольного клуба не называется, однако, по данным украинских СМИ, речь может идти о 8 миллиардах гривен (296 миллионах долларов).

Предварительное судебное заседание назначено на 14.30 мск 19 января.