Власти Польши не будут силой прекращать акции протеста в сейме

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти Польши не намерены применять какие-либо силовые методы для прекращения акции протеста оппозиционных депутатов в сейме, заявил во вторник замглавы МВД страны Ярослав Желиньский.

В Польше с середины декабря продолжается парламентский кризис, который начался после того, как оппозиционеры 16 декабря заблокировали пленарный зал заседаний сейма (нижней палаты парламента). Поводом стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в палате, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает эти голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

Во вторник по итогам переговоров глав парламентских фракций партия "Новочесна" заявила, что ее депутаты не будут препятствовать проведению заседания сейма в пленарном зале 11 января, в частности, не намерены блокировать трибуну или стол спикера нижней палаты парламента. При этом, по словам главы партии Рышарда Петру, акция протеста продолжится "в иной форме".

"Ни один силовой вариант касаемо протеста оппозиции в сейме не вступает в игру", — заявил Желиньский, которого цитирует агентство PAP.

При этом замглавы МВД считает нарушением закона акцию в сейме. "Не может такого быть, что в государстве права какая-то группа может безнаказанно нарушать закон", — заявил он, подчеркнув, что из сложившейся ситуации нужно сделать выводы, но "не силовые, а правовые".