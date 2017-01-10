В парламенте Бельгии 24 января обсудят вопрос об отмене санкций против РФ

БРЮССЕЛЬ, 10 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии 24 января рассмотрит проект резолюции, призывающей власти королевства инициировать отмену Евросоюзом экономических санкций против России, сообщил во вторник РИА Новости автор документа, депутат ассамблеи Альдо Каркаси.

"Обсуждение состоится 24 января", — сказал собеседник агентства. Проект резолюции он внес на рассмотрение комиссии нижней палаты парламента Бельгии в июле 2016 года.

По словам парламентария от оппозиционной "Народной партии" (Parti Populaire), "резолюция призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций против России". Каркасси считает, что внесением документа на рассмотрение парламента королевства "мы откроем дискуссию о санкциях, которые, в первую очередь, наносят урон бельгийским предприятиям, в частности производителям овощей и фруктов, больше других пострадавшим в результате санкционного режима".

В документе отмечается, что Россия не является стороной гражданского конфликта на востоке Украины и выполняет взятые на себя обязательства по его урегулированию. В проекте содержится призыв к введению санкций "против Киева, который явно нарушает свои обязательства", а Россия называется "другом и союзником" в борьбе против терроризма и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС, США и Канада сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Правительство РФ во всех официальных прогнозах по-прежнему исходит из того, что санкционный режим продлится еще долго. Однако "разброд" мнений в Европе по продлению антироссийских мер, а также победа Дональда Трампа на выборах президента США, дают повод аналитикам надеяться на скорое снятие экономической блокады с РФ. Опрос, проведенный в декабре агентством Блумберг, показал, что более 55% экономистов рассчитывают на смягчение санкций США в течение следующих 12 месяцев.

Власти РФ неоднократно заявляли, что говорить с Москвой на языке санкций неприемлемо и контрпродуктивно.