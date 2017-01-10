Раненный в Кандагаре посол ОАЭ был в провинции с гуманитарной миссией

ДУБАЙ, 10 янв — РИА Новости. Посол ОАЭ в Афганистане Джума Мохаммед Абдулла аль-Кааби и несколько эмиратских дипломатов, которые получили ранения во вторник в результате взрыва в доме для приемов гостей губернатора провинции Кандагар в Афганистане, находились в Кандагаре с гуманитарной миссией, говорится в сообщении министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Как уточнили в министерстве, посол ОАЭ прибыл в Кандагар с гуманитарной миссией, в частности, для закладки камня в основание дома дружбы имени шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна и подписания соглашения с кандагарским университетом о предоставлении стипендий для обучения афганских студентов за счет ОАЭ.

Кроме того, посол ОАЭ вместе с губернатором Кандагара до этого приняли участие в закладке камня в основание будущего института искусств имени Халифы бен Зейда Аль Нахайяна в Кабуле, который также будет финансироваться эмиратской стороной.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ в сотрудничестве с вооруженными силами Афганистана и соответствующими службами, его правительством отслеживает события, связанные с этим террористическим нападением", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до девяти, еще 16 человек ранены. Во вторник также прогремел двойной взрыв рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан", его жертвами стали 38 человек.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).