МИД ОАЭ подтвердил, что при взрыве в Кандагаре ранен посол

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что посол страны в Афганистане получил ранение при взрыве в Кандагаре, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление МИД.

"Министерство следит за ситуацией с отвратительной террористической атакой на гостевой дом губернатора Кандагара, в результате которой получил ранения посол ОАЭ в Афганистане его превосходительство Джума Мохаммед Абдулла аль-Кааби, а также несколько дипломатов ОАЭ", — приводит агентство заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до девяти, еще 16 человек ранены.

Во вторник также прогремел двойной взрыв рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан", его жертвами стали 38 человек.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).