Кандидат в министры юстиции США не изучал досконально вопрос о кибератаках

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Кандидат в министры юстиции США сенатор-республиканец Джефф Сешнс заявил во вторник, что не изучал досконально вопрос о кибератаках, которые Вашингтон приписывает России.

В ходе слушаний по утверждению его кандидатуры в сенатском юридическом комитете Сешнс отметил, что "не изучал специально данный вопрос".

"Я видел сообщения в прессе на эту тему", — сказал он, отвечая на вопрос коллеги по республиканской фракции Линдси Грэма о том, что он думает о причастности РФ к кибератакам. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал C-SPAN.

Грэм спросил Сешнса, доверяет ли тот оценкам ФБР, руководство которого, собственно, и обвинило РФ в причастности к кибератакам. "Это мои лучшие друзья", — усмехнувшись, сказал Сешнс.

В то же время, Сешнс, которого на пост главы минюста выдвинул избранный президент США Дональд Трамп, отметил, что США сталкиваются с "крупнейшими вторжениями" в свои компьютерные системы. В частности, он упомянул о действиях в данном направлении, в которых Вашингтон обвиняет Пекин.

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.