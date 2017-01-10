Кандидат в министры юстиции США не будет расследовать дела Клинтон

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Кандидат в министры юстиции США Джефф Сешнс заявил во вторник о намерении "взять самоотвод" в расследовании дела об электронной переписке Хиллари Клинтон.

В ходе слушаний по его кандидатуре в сенатском юридическом комитете Сешнс заявил, что его предыдущие высказывания по данной тематике могут "поставить под вопрос (его) объективность при решении вопроса".

"Я считаю, что мне было бы правильно взять самоотвод при рассмотрении любых вопросов, связанных с Клинтон", — сказал он.

Сешнс также добавил, что "мы не должны превращать политический диспут в спор, связанный с криминальными вопросами".

Ранее Сешнс, представляющий в сенате штат Алабама, подверг критике ход расследования дела об электронной переписке Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем.