В Алабаме задержали злоумышленника, захватившего заложников в банке

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в захвате 8 заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) американского города Таскалуса, штат Алабама, сотрудникам учреждения ничего не угрожает, сообщает телеканал Fox News.
По данным полиции, инцидент произошел еще до открытия учреждения, подозреваемый был один. В здании не было клиентов кредитного кооператива.
Как заявил глава городской полиции Стив Андерсон, подразделения быстрого реагирования смогли осуществить штурм здания и захватить мужчину. По его словам, это была попытка ограбления, которая впоследствии переросла в ситуацию с заложниками.
Suspect accused of taking hostages at credit union in Tuscaloosa, Ala., now in custody; no reports of injuries. https://t.co/5nnybgyTzk— Fox News (@FoxNews) 10 января 2017 г.