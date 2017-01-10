В Алабаме задержали злоумышленника, захватившего заложников в банке

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в захвате 8 заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) американского города Таскалуса, штат Алабама, сотрудникам учреждения ничего не угрожает, сообщает телеканал Fox News.

Как заявила представитель городской полиции Тина Ричардсон, в результате инцидента никто не пострадал, находившиеся в заложниках сотрудники банка встречаются с родными.

По данным полиции, инцидент произошел еще до открытия учреждения, подозреваемый был один. В здании не было клиентов кредитного кооператива.

Как заявил глава городской полиции Стив Андерсон, подразделения быстрого реагирования смогли осуществить штурм здания и захватить мужчину. По его словам, это была попытка ограбления, которая впоследствии переросла в ситуацию с заложниками.

Suspect accused of taking hostages at credit union in Tuscaloosa, Ala., now in custody; no reports of injuries. https://t.co/5nnybgyTzk — Fox News (@FoxNews) 10 января 2017 г.

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