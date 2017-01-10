Amnesty International: система приема беженцев в Испании потерпела крах

МАДРИД, 10 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Система приема беженцев в Испании потерпела крах, власти страны не в состоянии выполнить своих обязательств, заявил глава испанского отделения Amnesty International Эстебан Бельтран (Esteban Beltrán).

Плохие времена

"Сейчас для беженцев в Европе наступили плохие времена. Страны ЕС не выполняют обязательств по квотам распределения беженцев из Италии и Греции. Испания согласилась принять по этим квотам 17 тысяч человек в период 2016-2017 годов, что тоже не столь большая цифра, однако до сих пор приняла лишь 900 человек. То есть де-факто Испания не принимает беженцев", — заявил Бельтран на пресс-конференции в Мадриде.

Он привел некоторые данные. С января по сентябрь 2016 года Германия получила 600 тысяч запросов о предоставлении убежища, за этот же период Испания получила 12 500 запросов.

Только в третьем квартале 2016 года Германия получила 240 тысяч запросов (это 66% всех запросов в Европе), на втором месте Италия (34 тысячи), на третьем — Франция (20 тысяч). Далее следуют Греция (12 тысяч) и Великобритания (9200). О предоставлении убежища в Испании за третий квартал попросили 3 500 человек.

"Если посмотреть распределение по населению стран, то Германия получила 12 500 прошений об убежище на миллион жителей, Греция – 1200, Мальта — 1091, в Испании 80 прошений на миллион жителей", — сообщил глава испанского отделения правозащитной организации.

Бельтран также обратил внимание, что Испания сократила выделение средств из государственного бюджета в последние годы на решение проблем беженцев и мигрантов. "Испания сократила госсредства на прием беженцев в чрезвычайных обстоятельствах. Страна не принимает беженцев так, как обещает. Власти не воспользовались ситуацией, чтобы реформировать саму систему. Вывод напрашивается: если ты не реформируешь систему, значит, ты не хочешь принимать. Система приема беженцев в Испании потерпела крах в конце 2015", — заявил глава испанского отделения Amnesty International.

Сеута и Мелилья

Наибольшее беспокойство правозащитников вызывает ситуация в Сеуте и Мелилье — испанских анклавах на севере Африке. Здесь происходят систематические массовые попытки проникновения на территорию Испании со стороны Марокко – сотни людей одновременно пытаются перебраться через высокие заграждения, установленные на границе. Последняя попытка была предпринята 1 января — около тысячи человек попытались проникнуть на территорию Испании в Сеуте. 70 из них были немедленно выдворены с территории Испании, в том числе несколько легко раненых. По словам Бельтрана, им не дали возможности запросить убежище, что противоречит международному праву.

За 2016 год в Мелилью прибыли 3 872 человек, на 58% меньше, чем годом ранее. В 2015 границу в этом районе пересекли 9 126 человек. Снижение потока связано с тем, что сократилось число сирийских беженцев, которые пытаются нелегально перейти границу в этом районе. На границе в районе Сеуты для сирийских беженцев организовали специальные пункты, куда они могут обратиться.

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"Граница закрыта для всех, кроме сирийцев. Если сирийцы дают взятки марокканским пограничникам, то они имеют шансы попасть в Испанию. Но если ты из одной из стран Черной Африки и бежишь из зоны конфликта, то у тебя нет шансов запросить политическое убежище в Испании. Вторая проблема — немедленное выдворение, которое происходит до того, как человек успел обратиться с запросом о предоставлении убежища. Этим занимается не только Испания, но и Болгария, Венгрия, Турция", — сказал Бельтран.

Он также обратил внимание, что оказавшись в испанских анклавах, просители убежища лишены свободы передвижения. "Если ты в Сеуте или Мелилье, ты не можешь перебраться на полуостров (то есть на территорию Испании, расположенную в Европе – ред.), а вынужден ждать. Среднее время ожидания решения в Мелилье – три месяца, в Сеуте – пять месяцев. Это те, кто не запрашивают официально убежище здесь. Те, кто запрашивает, могут ждать больше года", — рассказал правозащитник.

Он раскритиковал испанские власти, утверждающие, что Испания "представляет собой положительный пример решения проблемы беженцев и мигрантов". "Когда они говорят про положительный пример, они имеют в виду заборы в Мелилье", — сказал Бельтран.

При этом он обратил внимание, что общество в Испании благожелательно относится к приему беженцев – на личном и муниципальном уровнях. Кроме того, здесь нет расистских, ксенофобских партий. "По опросу, который проводила Amnesty International, в Испании наиболее благожелательно относятся к приему беженцев. И есть несоответствие между отношением общества к этому вопросу и реальным положением дел", — сказал Бельтран.