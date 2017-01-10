Прокурор Верховного суда Греции предложил не выдавать Турции беглых военных

АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Прокурор Ареопага (одного из Верховных судов Греции) Василики Теодору предложила не выдавать Анкаре двух из восьми турецких военнослужащих, бежавших в Грецию 16 июля после попытки государственного переворота, сообщает Афинское агентство новостей.

Суд вынесет решение по двум офицерам 23 января.

Прокурор рекомендовала суду отклонить запрос Турции на экстрадицию как юридически неприемлемый, поскольку в отношении турецких военнослужащих "может не быть справедливого судебного разбирательства, им угрожают пытки и унижающее достоинство бесчеловечное обращение". По словам прокурора, в требовании об экстрадиции нет никакой конкретной информации и обвинительное заключение не содержит конкретных фактов.

Прокурор сказала, что в Турции арестованы 10 членов верхней Национального собрания — противники правящей партии, 150 журналистов, 3 тысячи судей и прокуроров были уволены — это пятая часть судейского корпуса. Были уволены без видимых причин 129 тысяч государственных служащих, арестованы 40 тысяч человек и более 31 тысячи остаются в заключении.

Один из офицеров сообщил о гонениях на его родных и их увольнении, аресте банковских счетов. "Они начали арестовывать жен военнослужащих. Мы бежали в Грецию, чтобы спасти свою жизнь, а нас назвали предателями", — сказал он.

По словам офицера, многих арестованных коллег в Турции пытают.

Слушания начались во вторник. В среду и пятницу будут рассмотрены дела остальных шести офицеров.

Турция требует выдать всех военнослужащих. Накануне заседания суда в турецких СМИ появились сообщения, что они готовили покушение на президента Тайипа Эрдогана. Сами военные отрицали какую-либо причастность к путчу.

Европейское законодательство запрещает выдавать лиц, если им грозит смертная казнь.