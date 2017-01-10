Прокурор Верховного суда Греции предложил не выдавать Турции беглых военных

АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Прокурор Ареопага (одного из Верховных судов Греции) Василики Теодору предложила не выдавать Анкаре двух из восьми турецких военнослужащих, бежавших в Грецию 16 июля после попытки государственного переворота, сообщает Афинское агентство новостей.
Прокурор рекомендовала суду отклонить запрос Турции на экстрадицию как юридически неприемлемый, поскольку в отношении турецких военнослужащих "может не быть справедливого судебного разбирательства, им угрожают пытки и унижающее достоинство бесчеловечное обращение". По словам прокурора, в требовании об экстрадиции нет никакой конкретной информации и обвинительное заключение не содержит конкретных фактов.
Прокурор сказала, что в Турции арестованы 10 членов верхней Национального собрания — противники правящей партии, 150 журналистов, 3 тысячи судей и прокуроров были уволены — это пятая часть судейского корпуса. Были уволены без видимых причин 129 тысяч государственных служащих, арестованы 40 тысяч человек и более 31 тысячи остаются в заключении.
По словам офицера, многих арестованных коллег в Турции пытают.
Слушания начались во вторник. В среду и пятницу будут рассмотрены дела остальных шести офицеров.
Европейское законодательство запрещает выдавать лиц, если им грозит смертная казнь.