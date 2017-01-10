МВД и минюст ФРГ предлагают внести поправки в антитеррористические законы

БЕРЛИН, 10 янв — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер и министр юстиции Хайко Маас после теракта в Берлине приняли решение активнее противодействовать потенциально опасным исламистам и внести соответствующие изменения в немецкое законодательство.
"Глава МВД и минюста, Хайко Маас и я в тяжелые времена приняли решение о мерах, которые повысят безопасность наших граждан, не ограничивая при этом их свободы. Думаю, что в это время это важный сигнал для нашей страны", — сказал во вторник министр журналистам в Берлине.
Конкретно планируется ввести целый ряд поправок, в том числе таких, которые позволят легче депортировать потенциальных иностранных террористов. Также поправки, как ожидается, позволят снабжать исламистов, считающихся опасными и готовыми к насилию, специальным электронными браслетами.
В понедельник канцлер Ангела Меркель заявила, что правительство намерено отреагировать на трагические события декабря, когда исламист из Туниса Анис Амри на грузовике протаранил рождественский базар в центре Берлина, убив 12 человек.
В настоящее время потенциально опасными исламистами в Германии считаются 548 человек, при этом половина из них в настоящее время находятся за пределами страны. В том числе 62 человека подлежат депортации.