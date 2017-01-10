МВД и минюст ФРГ предлагают внести поправки в антитеррористические законы

БЕРЛИН, 10 янв — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер и министр юстиции Хайко Маас после теракта в Берлине приняли решение активнее противодействовать потенциально опасным исламистам и внести соответствующие изменения в немецкое законодательство.

"Глава МВД и минюста, Хайко Маас и я в тяжелые времена приняли решение о мерах, которые повысят безопасность наших граждан, не ограничивая при этом их свободы. Думаю, что в это время это важный сигнал для нашей страны", — сказал во вторник министр журналистам в Берлине.

Конкретно планируется ввести целый ряд поправок, в том числе таких, которые позволят легче депортировать потенциальных иностранных террористов. Также поправки, как ожидается, позволят снабжать исламистов, считающихся опасными и готовыми к насилию, специальным электронными браслетами.

В понедельник канцлер Ангела Меркель заявила, что правительство намерено отреагировать на трагические события декабря, когда исламист из Туниса Анис Амри на грузовике протаранил рождественский базар в центре Берлина, убив 12 человек.

Амри был известен правоохранительным органам ФРГ как потенциально опасный приверженец радикального ислама, тем не менее, его нельзя было депортировать, потому что Тунис отказался выдавать ему документы, удостоверяющие личность.

В настоящее время потенциально опасными исламистами в Германии считаются 548 человек, при этом половина из них в настоящее время находятся за пределами страны. В том числе 62 человека подлежат депортации.