Трое у забора, не считая велосипеда: британцы стали героями соцсетей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Видеоролик, в котором трое британцев пытаются достать застрявший в проволочном ограждении велосипед, набирает популярность среди пользователей YouTube. Ролик, который выложили в сеть 7 января, набрал уже более 270 тысяч просмотров.

Как уточнил в описании видео автор ролика, один из друзей, совершавших велосипедную прогулку, случайно въехал в забор из проволоки, где его велосипед и застрял. Попытавшись вытащить его, незадачливые велосипедисты обнаружили, что проволочное ограждение находится под напряжением. Несмотря на это, они не пали духом и, подбадривая друг друга и обмениваясь шутками, принялись вытаскивать двухколесную машину с помощью палок.

В комментариях к видео пользователи пишут, что ролик забавен не столько своим сюжетом, сколько заразительным смехом героев.