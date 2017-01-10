Американские лоббисты Порошенко подбирают ключик к Трампу

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Попытки Украины изменить политику США путем продвижения своих интересов бесполезны, так как лоббисты не могут справиться с поставленной задачей повлиять на Трампа, пишет на сайте ukraina.ru журналист Петр Сафонов

$600 тысяч за лоббизм. Это много или мало?

В первый день нового года подразделение по регистрации иностранных агентов Минюста США (FARA Registration Unit) получило документы на регистрацию известной лоббистской фирмы БГР (аббревиатура от первых букв фамилий ее учредителей и владельцев Барбура, Гриффита и Роджерса) в качестве агента "правительства Украины". Такая регистрация необходима любой фирме, которая занимается политическим лоббированием иностранного клиента.

Как следует из текста документа, под правительством Украины в данном случае имеются в виду администрация президента и национального совета реформ, которые уполномочен представлять зам. главы АП, секретарь упомянутого совета Дмитрий Шимкив.

Слухи о договоренностях между БГР и Администрацией президента появились за пару недель до нового года. Как зафиксировано в том же документе FARA, лоббисткая фирма предоставит правительству Украины консультирование в области стратегических общественных связей и государственных дел. Это может включать в себя соответствующие контакты с членами правительства США, неправительственными организациями, представителями СМИ и другими лицами в США. Регистрирующийся агент и иностранный субъект согласились, что первоначальная оплата составит $50 тыс. в месяц до 31 декабря 2017".

В регистрационном документе записано: "Регистрирующийся агент будет заниматься разработкой всеобъемлющей политической и экономической стратегии, направленной на поддержку таких целей иностранного субъекта как укрепление американско-украинских отношений и увеличение американского экономического инвестирования в Украину".

Сколько платят другие

600 тысяч долларов в год за лоббизм — много это или мало? Как видно по сайту "Открытые секреты", созданному Центром ответственной политики, почти все клиенты БГР платили в 2015-м (за прошлый год есть данные только за 3 квартала) за годовые услуги меньшие суммы, правда, большинство из них — частные предприятия. Больше чем Украине обошлись эти услуги лишь правительству Индии — 720 тысяч. Оно непрерывно пользуется услугами БГР с 2005 года, и обычно платило столько же, не пользуясь услугами других лоббистов. Казахстан же в 2010-2013 платил этой фирме по 560 тыс.

Но все познается в сравнении. Так, согласно тому же сайту расходы крупных американских корпораций на лоббистские услуги могут превышать и 10 миллионов долларов в год, правда, они пользуются содействием многих фирм.

А грузинский олигарх и лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в 2012-м официально потратил на четыре лоббистские компании около $3 млн. Но видимо оно того стоило, раз в Вашингтоне спокойно восприняли осенью того же года победу этой партии на парламентских выборах, окончательно лишив претензий на власть их давнего клиента Михеила Саакашвили. Это могло произойти лишь потому, что американцев убедили: в случае победы "Грузинской мечты" их интересы не пострадают.

БГР — не враги Трампа

Но может ли Порошенко благодаря лоббистам иметь такой уже успех? По-моему это сомнительно, несмотря на что БГР очень солидная фирма, во главе которой стоят лица с подчеркнуто республиканскими симпатиями и серьезными связями (все трое владельцев работали в администрациях Рейгана или Буша-старшего, а Барбур четыре года возглавлял Национальный комитет республиканской партии и восемь лет был губернатором штата Миссисипи).

Так, украинское медиа-пространство с подачи издания "Страна" уже обошла новость, что президентская администрация поставила не на тех лошадей, ибо "Банковая наняла врагов Трампа для лоббизма в Вашингтоне". "Самая главная интрига, — пишет "Страна", в том, что основатель фирмы Эд Роджерс был одним из предводителей движения Never Trump, которое было основано с целью не допустить к власти будущего президента США".

Правда, опасения по поводу этой персоны и фирмы в целом выглядят преувеличенными. Если не пользоваться некими анонимными источниками в Вашингтоне, а просто посмотреть на публикации Эда Роджерса, а он регулярно ведет колонку в "Вашингтон Пост", то картина оказывается иной. Да, в прошлом марте Роджерс резко критиковал Трампа, в июле выражался заметно мягче, в сентябре одобрительно отзывался о его экономической программе, а сейчас приветствует большинство шагов избранного президента. В том числе и номинацию Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Причем в его статье по этому поводу нет ни слова о хороших отношениях между Тиллерсоном и Путиным, которые беспокоят немало американских политиков.

Да хотя Роджерс действительно некоторое время участвовал в антитрамповском движении республиканцев, все равно называть его одним из его лидеров вряд ли корректно. Так это движение никогда не формализовалось, то есть не превратилось в организацию и не утвердило лидеров. А англоязычная "Википедия" и в большой статье об этом движении и в списке из почти четырех сотен видных республиканцев, выступивших против Трампа, обходится без его фамилии.

Что же касается другого владельца кампании, Хейли Барбура, то уже в июле после республиканского конвента, он призвал всех противников республиканского кандидата партии примириться с его выдвижением. А к концу кампании Барбур активно агитировал за будущего победителя.

Поскольку в большой политике нет ни вечных друзей, ни вечных врагов, а есть вечные интересы, то прошлые высказывания Роджерса совсем не являются принципиальным препятствием для лоббистской деятельности БГР при новой администрации, в том числе и в плане контактов с ее представителями. Но проблема для Порошенко в другом — в характере лоббируемых вопросов.

Так, политический лоббизм бывает эффективным, прежде всего, в двух случаях:

— когда его ведет обделенная вниманием страна, в отношении которой у объекта лоббизма нет сформированной политики,

— когда им занимается политический субъект, который заинтересован не в пересмотре политики великой державы к своей стране, а в сохранении этой политики в несколько (но не принципиально для державы) изменившихся обстоятельствах. Примером в последнем случае является Иванишвили.

Однако украинская проблема — одна из ключевых проблем международных отношений, привязанная к более широкой проблеме отношений России и Запада, и судя по сигналам из Вашингтона, а будущая администрации намерена вести себя с Москвой совсем иначе, чем Обама, а это конечно влечет и изменение отношений к Украине. Следовательно, у лоббиста здесь совсем другая задача — изменить задуманную политику не в частностях, а по сути. А она почти неразрешима. Ведь если политика Трампа в отношении России изменится в сравнении с первоначальным замыслом, то это произойдет под влиянием куда более веских факторов, чем лоббизм БГР.

Наконец, слова о вечных интересах в политике в данном контексте, надо понимать, прежде всего, так, что Барбур и Роджерс куда больше заинтересованы в президенте США, чем американский президент в них. И это видно по заметной эволюции их взглядов. Следовательно, на конфликт с Трампом из-за Украины они очевидно не пойдут.

Как регионы Евромайдан лоббировали

О том, чем может обернуться лоббизм, говорит опыт времен Януковича. Им тогда в Конгрессе США занималась зарегистрированная в Бельгии неправительственная организация "Европейский центр современной Украины", учредителями которой были трое депутатов регионалов из группы Ахметова-Колесникова (Леонид Кожара, Виталий Калюжный и Евгений Геллер). На эти цели центр" в 2012 году выделил $800 тысяч, в 2013-м — $790 тыс. в 2014 — $120 тыс. $690 тыс. из этой суммы освоила фирма "Меркюри паблик эфферс", а около миллиона Подеста групп, принадлежащая двум братьям Подеста. Младший из них, Джон был при Билле Клинтоне главой аппарата Белого дома, а в 2016-м возглавлял кампанию Хиллари Клинтон. Причем по вложенным средствам "Европейский центр современной Украины" был одним из главных клиентов группы Подеста в 2012-2013-м, уступая в этом плане лишь одному из главных банков Америки "Уэллс Фарго", а в 2013-м также аэрокосмическому гиганту "Локхид Мартин".

На что пошли эти деньги? На сайте "Открытые секреты" несложно найти, какие законопроекты были пролоббированы в Конгрессе для тех или иных клиентов. Выясняется, что например, для Индии или Казахстана официально не лоббировалось никаких законодательных актов, а вот для "Европейского центра современной Украины" более полутора десятков. И названия впечатляют.

Например, в списке за 2012-й: резолюция сената №466 призывающая к немедленному освобождению Юлии Тимошенко, а также резолюция палаты представителей №730, "призывающая правительство Украины обеспечить свободные и честные парламентские выборы 28 октября 2012 года…, освободив оппозиционных осужденных по политическим мотивам".

Может, благодаря лоббированию этих резолюций один из соучредителей Европейского центра Леонид Кожара и был назначен Януковичем главой МИД Украины в конце 2012-го?

Список за 2013-й год еще более впечатляет. В нем еще одна резолюция сената с призывом освободить Тимошенко(№165), теперь "в свете решения ЕСПЧ", а также резолюции сената №319 и палаты представителей №447 о поддержке Евромайдана. Первая, "выражающая поддержку украинскому народу в свете решения президента Януковича не подписывать соглашение об Ассоциации с ЕС. Вторая, "поддерживающая демократические и европейские устремления народа Украины и его право выбирать свое собственное будущее свободным от запугивания и страха". А в первые месяцы 2014-го было пролоббировано уже десяток резолюций сначала в поддержку Евромайдана, затем против российской агрессии.

Объективно выходит так, что при участии главы МИД Украины, за деньги регионалов, а вероятно и самого тогдашнего президента, лоббировалась борьба с властью Януковича? Этого действительно хотели Ахметов, Колесников и Кожара или речь идет о ситуации, которую сами американцы называют "хвост вертит собакой"?

В любом случае лоббистские фирмы, где заправляют американские политики с богатым опытом — это очень мощный хвост. Поэтому сотрудничество Порошенко с БГР может принести ему немало неприятных сюрпризов.