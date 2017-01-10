В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неизвестный захватил заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в городе Таскалуса, штат Алабама, сообщает Fox News.

Позднее он был задержан полицией.

#BREAKING: New pictures coming in from the scene of hostage situation at Alabama Credit Union in Tuscaloosa. pic.twitter.com/tw4a20QxpF — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) 10 января 2017 г.

​Как заявила телеканалу CBS представитель городской полиции Тина Ричардсон, по меньшей мере один вооруженный человек зашел в здание кооператива около 8.30 по местному времени, еще до открытия учреждения. По предварительным данным, он планировал совершить ограбление.

По ее словам, во время инцидента в здании не было клиентов кредитного кооператива. Сколько сотрудников учреждения могли находиться в заложниках, пока не известно.