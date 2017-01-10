СМИ раскрыли подробности готовящихся санкций США против России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Законопроект по санкциям из-за обвинений в адрес РФ по кибератакам, который готовит группа сенаторов США, предусматривает визовые ограничения и заморозку активов, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительный вариант документа.

Согласно документу, визовые ограничения и заморозка активов будет введена в отношении лиц, "которые участвовали в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов" и лиц, которые содействовали таким действиям.

Законопроектом также предусматривается введение так называемых вторичных санкций в отношении лиц и организаций, сотрудничавших с оборонным и разведывательным сектором РФ. По данным агентства, эти ограничительные меры могут оказать влияние на работу международных компаний, работающих с Россией.

Ранее агентство сообщило, что сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов. По данным агентства, о данном намерении объявили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В Москве обвинения в кибератаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".