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В мире

СМИ раскрыли подробности готовящихся санкций США против России

15:5410.01.2017
(обновлено: 19:54 10.01.2017)
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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. 9 января 2017
© AFP 2017/ Zack Gibson

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Законопроект по санкциям из-за обвинений в адрес РФ по кибератакам, который готовит группа сенаторов США, предусматривает визовые ограничения и заморозку активов, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительный вариант документа.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Кремле назвали новые санкции США рукотворной деградацией отношений
Согласно документу, визовые ограничения и заморозка активов будет введена в отношении лиц, "которые участвовали в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов" и лиц, которые содействовали таким действиям.

Законопроектом также предусматривается введение так называемых вторичных санкций в отношении лиц и организаций, сотрудничавших с оборонным и разведывательным сектором РФ. По данным агентства, эти ограничительные меры могут оказать влияние на работу международных компаний, работающих с Россией.

Ранее агентство сообщило, что сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов. По данным агентства, о данном намерении объявили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
© Фотохост БРИКС
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Замглавы МИД назвал новые санкции позорной мстительностью Белого дома
В Москве обвинения в кибератаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".

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В мире
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88 пользователей оставили 136 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Тарас Визерук
    За окошком дождь и­ град. Это Путин вино­ват!
    Кошка бросила котят ­- Это Путин виноват,
    Зайку бросила хозяйк­а - Кто виновен, угад­ай-ка!
    Вот кончается доска ­У несчастного бычка,
    Наша Таня громко пла­чет - Рядом Путин, не­ иначе!
    Свет погас, упал заб­ор, У авто заглох мот­ор,
    Зуб здоровый удалили­ Иль залез в квартиру­ вор,
    Не понравилось кино,­ Наступили вы в говно­…
    У любого катаклизма ­Объяснение одно…
    Знает каждый демокра­т - Это Путин виноват­!
    Кто вчера в моём под­ъезде Лифт зассал до ­потолка?
    Мне, товарищи, повер­ьте- Это Путина рука!­
    Я поймал по пьяни «б­елку» - Это Путина пр­оделки!
    Куча под столом говн­а. Это Путина вина!
    Засорился унитаз - Э­то Путина приказ,
    Накидал туда бычков,­ Воду слил - и был та­ков!
    По ночам бельё воруе­т, Стёкла в нашем дом­е бьёт.
    Пьяным во дворе танц­ует. Это Путин - обор­мот!
    Нет спасенья от злод­ея! Матом пишет на ст­енах,
    Изломал кусты в алле­е. Это Путин - ох и а­х!
    Либерала дождик мочи­т - Путин весело хохо­чет.
    Затопило вашу дачу? ­- Это Путин, не иначе­!
    Вас гроза в пути зас­тала? - То рука Кремл­я достала.
    Холод, ветер, снегоп­ад - Снова Путин вино­ват.
    Сносит крышу урагано­м? - Это Путин мстит ­баранам.
    Шторм, цунами, навод­ненье? - Это Путин, б­ез сомненья!
    Ливень, оползень, ци­клон - Виноват конечн­о он
    Сель, лавина, камнеп­ад? - Ясно: Путин вин­оват!
    Смерч, тайфун, земле­трясенье - Нет от Пут­ина спасенья!
    В темя клюнула ворон­а? - Это -юный друг О­МОНа.
    Пчелы, осы жалят вас­? - Это путинский Спе­цНаз.
    Видишь этого шмеля? ­- Он на службе у Крем­ля!
    Если верите в такое ­- Это просто паранойя­!
    Отправлено из Mail.R­u для Android
    17:59
    10.01.2017
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  • Tut_en
    Неужели в Американской политике не осталось ни одного здравомыслящего политика.Хватит уже рефераты из Англии читать,времен второй мировой.Санкционеры...
    16:25
    10.01.2017
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