В Финляндии начали рассмотрение крупного дела о промышленном шпионаже

МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Суд финского города Тампере во вторник приступил к рассмотрению самого крупного в истории страны дела о промышленном шпионаже против десяти бывших сотрудников компании Nokian Renkaat, которым грозит крупный штраф и даже тюремное заключение, сообщает телерадиокомпания Yle.

Судебное рассмотрение крупномасштабного дела о промышленном шпионаже частично проходит при закрытых дверях. На скамье подсудимых оказались десять бывших сотрудников компании Nokian Renkaat.

Сообщается, что ряд сотрудников Nokian Renkaat уволились в начале 2010-х годов и перешли на работу в компанию Black Donuts Engineering.

"По версии обвинения, бывшие сотрудники Nokian Renkaat взяли с собой документы, содержавшие секретную информацию о деятельности бывшего работодателя, и получили преступным путем выгоду в десятки миллионов евро", — отмечает Yle.

По данным адвоката Nokian Renkaat Тома Вапаавуори, компания требует компенсации за ущерб в размере 6 миллионов евро. Уездный прокурор просит приговорить бывших сотрудников Nokian Renkaat к лишению свободы за промышленный шпионаж. Прокурор требует от подсудимых выплаты государству в виде компенсации 35 миллионов евро. Самую большую сумму – 20 миллионов евро – требуют от компании Black Donuts Engineering.

Компания Nokian Renkaat занимается производством шин, в том числе для сложных климатических условий.