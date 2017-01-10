В Кремле прокомментировали введенный Белоруссией безвизовый режим

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Введение Белоруссией безвизового порядка въезда в страну для граждан 80 стран — это полностью её внутреннее дело, в Кремле уверены, что были учтены все аспекты, связанные с белорусско-российской границей, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения", — сказал Песков, отвечая на просьбу прояснить позицию Кремля по поводу решения Минска.
"Естественно, при принятии таких решений, безусловно, отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на нашу границу", — сказал Песков, отвечая на вопрос, было ли Россией предпринято что-то в связи с этим решением.
В то же время, на вопрос, возможен ли для России такой формат введения краткосрочного свободного безвизового режима, Песков сказал, что "не готов сейчас ответить на этот вопрос".