В Кремле прокомментировали введенный Белоруссией безвизовый режим

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Введение Белоруссией безвизового порядка въезда в страну для граждан 80 стран — это полностью её внутреннее дело, в Кремле уверены, что были учтены все аспекты, связанные с белорусско-российской границей, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

"Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения", — сказал Песков, отвечая на просьбу прояснить позицию Кремля по поводу решения Минска.

"Естественно, при принятии таких решений, безусловно, отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на нашу границу", — сказал Песков, отвечая на вопрос, было ли Россией предпринято что-то в связи с этим решением.

Пресс-секретарь российского президента ответил утвердительно на вопрос, согласовывал ли Минск свои планы с Москвой. "Я не могу вам сказать, когда и как, но, безусловно, поскольку наши соответствующие службы находятся в постоянной, ежедневной координации, в том числе и в рамках Союзного государства, поэтому здесь никаких сомнений быть не должно", — отметил он.

В то же время, на вопрос, возможен ли для России такой формат введения краткосрочного свободного безвизового режима, Песков сказал, что "не готов сейчас ответить на этот вопрос".