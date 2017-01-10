В Осло вооруженный пистолетом мужчина ограбил "Макдональдс"

МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Полиция Осло разыскивает мужчину, который, угрожая пистолетом, похитил деньги из сейфа ресторана быстрого питания "Макдональдс", сообщает телекомпания NRK.
По сообщению полиции, преступник похитил деньги из сейфа, сумма не сообщается. Кроме того, на месте были свидетели, и полицейские надеются быстро поймать грабителя. Правоохранители сообщили, что разыскивается мужчина старше 50 лет, лысый, одетый в черное.
Politiet er på McDonald i Tevlingveien. Bekreftet ran med pistol. Vi søker etter gjerningsperson. Beskrivelse kommer— Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) 10 января 2017 г.