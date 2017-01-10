В Осло вооруженный пистолетом мужчина ограбил "Макдональдс"

МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Полиция Осло разыскивает мужчину, который, угрожая пистолетом, похитил деньги из сейфа ресторана быстрого питания "Макдональдс", сообщает телекомпания NRK.

Ограбление произошло во вторник в первой половине дня. "Злоумышленник использовал пистолет во время ограбления и скрылся с места – пешком или на автомобиле", — сообщает телекомпания.

По сообщению полиции, преступник похитил деньги из сейфа, сумма не сообщается. Кроме того, на месте были свидетели, и полицейские надеются быстро поймать грабителя. Правоохранители сообщили, что разыскивается мужчина старше 50 лет, лысый, одетый в черное.

Politiet er på McDonald i Tevlingveien. Bekreftet ran med pistol. Vi søker etter gjerningsperson. Beskrivelse kommer — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) 10 января 2017 г.

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