Барбра Стрейзанд назвала отвратительными слова Трампа о Мерил Стрип

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Американская певица Барбра Стрейзанд считает "довольно отвратительным" поведение избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего голливудскую актрису Мерил Стрип "одной из самых переоцененных" после прозвучавшей со стороны актрисы критики в его адрес.

Ранее избранный президент США Трамп отреагировал на критику со стороны голливудской актрисы Мерил Стрип во время ее выступления на церемонии "Золотой глобус", назвав ее "фанаткой Клинтон". Как он написал в своем микроблоге Twitter, "Мерил Стрип – одна из самых переоцененных актрис Голливуда".

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2017 г.

​"Нам нужно больше доброты и обыкновенных правил приличия. А то, как он реагирует и как ему нужно возразить и задеть любого, кто с ним не согласен, это довольно-таки отвратительно", — сказала Стрейзанд в интервью телеканалу MSNBC.

Она отметила, что согласна с Мерил Стрип, выступившей с критикой будущего президента США. До выборов Стрейзанд заявляла о поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Мерил Стрип, произнося речь после получения награды за вклад в кинематограф во время выступления на церемонии "Золотой глобус", заявила, что "неуважение рождает неуважение", приведя в качестве примера случай публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида Трампом, и хотя она ни разу не назвала имя избранного президента США, всем было очевидно, что она говорит о нем.

Стрип также выступила против дискриминации, напомнив, что все в Голливуде являются "приезжими" откуда-нибудь. Тем самым она высказала свое мнение о заявлении Трампа, предлагавшего во время своей предвыборной кампании запретить въезд в США для мусульман, а также позволявшего себе резкие высказывания в адрес иммигрантов из Латинской Америки. До выборов Стрип также официально поддержала Клинтон.

Республиканец Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей демократу Хиллари Клинтон. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.