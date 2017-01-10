РФ подпишет договор по авиабезопасности с Египтом после проверок аэропортов

КАИР, 10 янв – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Межправительственное соглашение по авиабезопасности между Египтом и Россией подпишут в зависимости от выполнения всех согласованных мер безопасности и положительного завершения всех соответствующих проверок в аэропортах Египта, сообщил в интервью РИА Новости член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и экс-глава союза туристических палат Египта Ильхами аз-Заят.

"Подписание межправсоглашения по авиабезопасности напрямую зависит от выполнения всех мер безопасности и их неоднократной проверки и одобрения со стороны компетентных специалистов", — рассказал собеседник агентства.

Он выразил уверенность, что российские туристы после возобновления авиасообщения быстро вернутся в Египет. "Это известный факт, что российские туристы быстро вернутся в Египет, поскольку наша страна подходит для них по многим показателям", — сказал аз-Заят.

В конце ноября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что Россия направила Египту материалы по межправсоглашению по авиабезопасности и ждет реакции и согласования, а 20 декабря источник в минавиации Египта сообщил РИА Новости, что ведомство изучает документ. А 27 декабря источник в парламенте Египта по итогам встречи представителей парламентского комитета по туризму с главой минавиации Египта Шерифом Фатхи сообщил, что соглашение готово к подписанию между правительствами двух стран.

Полеты в Египет из РФ и туристический поток были остановлены после катастрофы российского пассажирского самолета на Синае в конце октября 2015 года. Следствие продолжается до сих пор. Основной версией является взрыв на борту.

Россия заявила о необходимости обеспечения безопасности в аэропортах Египта для возобновления авиасообщения между странами. Стороны сообщали о планах подписать межправсоглшение по авиабезопасности. Российская сторона рассчитывает, что Египет установит в своих аэропортах автоматическую систему биометрического доступа сотрудников. Также поднимались вопросы, связанные с видеонаблюдением по периметру аэропортов и аэровокзальных комплексов, организации специальных зон доступа предполетного досмотра пассажиров, организации дополнительного досмотра и мер безопасности непосредственно при выходе из гейтов на борт самолета уже в "чистой" зоне.