В аэропортах на египетских курортах продолжают усилять меры безопасности

КАИР, 10 янв – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Усиление мер безопасности в аэропортах курортных городов Египта на Красном море продолжается в рамках подготовки к возвращению чартерных рейсов из России, сообщил РИА Новости член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и экс-глава союза туристических палат Египта Ильхами аз-Заят.

"Работа идет по двум направлениям: первое – это возвращение регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром на уровне перевозчиков "Аэрофлот" и EgyptAir… Второе направление – это чартеры. Это следующий этап, сейчас идет реализация мер безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейха в соответствии с новыми технологиями в рамках подготовки к проверке российской стороной", — сказал он.

Аз-Заят также выразил уверенность, что работа по возвращению регулярного авиасообщения подходит к завершению. "На этом направлении сейчас идет работа, которая должна завершиться в ближайшее время", — пояснил он.

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили РИА Новости, что российские специалисты 11 января направятся в Египет для проверки аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

В конце декабря группа российских специалистов в ходе трехдневного визита проверила второй терминал аэропорта Каира. В данный момент готовится отчет по итогам декабрьской проверки авиабезопасности каирского аэропорта, Каир на следующей неделе также ожидает очередной визит российских экспертов.

В ноябре 2015 года авиасообщение между РФ и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.