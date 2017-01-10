В США требуют проверить законность назначения зятя Трампа советником

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Группа демократов палаты представителей конгресса США потребовала от генпрокурора США и Управления по этике оценить законность назначения зятя Дональда Трампа советником избранного президента США.

Штаб Трампа сообщил во вторник, что зять Трампа Джаред Кушнер будет назначен старшим советником президента. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя команды Трампа, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком и уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.

Направленное генпрокурору США Лоретте Линч и директору Управления по этике Уолтеру Шобу письмо опубликовано на сайте Палаты представителей.

"Просим вас проверить ряд юридических вопросов в связи с сообщениями о назначении зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера старшим советником президента… назначение Кушнера может являться нарушением федерального законодательного акта "О борьбе с непотизмом", — говорится в письме, подписанном шестью конгрессменами.

Также конгрессмены подозревают, что новая должность Кушнера может позволить ему предоставлять определенные преимущества своим бизнес-проектам. Несмотря на сообщения о том, что Кушнер намерен оставить свой бизнес, конгрессмены сделали вывод, что он, возможно, избавится не от всех активов. Кроме того, конгрессмены считают, что назначение Кушнера может быть нарушением Закона о борьбе с дефицитом (Anti-Deficiency Act).

При этом ранее адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа на тестя в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.