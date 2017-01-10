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Спецназ США устал и ждет прихода Трампа

12:1410.01.2017
(обновлено: 13:32 10.01.2017)
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Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями. Архивное фото
© AP Photo/ Matt Rourke

Илья Плеханов, для РИА Новости

До вступления в должность избранного президента Дональда Трампа остается не так много времени, и в военной среде США возникает все больше вопросов, какие изменения привнесет новая администрация Белого дома.

Подарок судьбы для спецназа

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
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Прошедший год стал одним из самых деятельных и тяжелых для войск специального назначения США. Бойцы спецназа США (Special Operation Forces) в 2016 году действовали в 138 странах. Чуть больше половины развернутого вне США персонала (55%) было направлено для выполнения миссий в регион Большого Ближнего Востока, 17% работало в Африке, 13% — в Европе. В любой отдельно взятый день около восьми тысяч американских спецназовцев единовременно выполняли операции в 90 странах мира.

Основные функции — сбор разведывательной информации, обучение местных сил, ликвидация и захват целей, освобождение заложников. В 2015 году генерал Раймонд Томас, начальник Главного управления войск специального назначения Минобороны США, жаловался, что существуют ограничения на проведение операций по миру и что почти на ежедневной основе ему отказывают в десяти операциях, одобряя лишь одну. Только в Афганистане в 2016 году силы специального назначения США провели 350 операций, ликвидировав 50 "лидеров" "Аль-Каиды" и ИГ (запрещены в РФ) и "устранив" 200 рядовых членов этих группировок.

Сирийские дети рядом с гуманитарным коридором Бустан аль-Каср на границе восточного и западного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Взлет сил специального назначения начался после 11 сентября 2001 года, свержения талибов в Афганистане и вторжения сил Коалиции в Ирак. К 2010 году спецназ США был развернут в 70 странах.

Прошло всего шесть лет, а количество стран, где действует спецназ, выросло вдвое. Численность войск специального назначения возросло с 33 тысяч человек в 2001 году до 69 тысяч в 2015-м, а бюджет — с 2,3 млрд долларов в 2001 году до 10,4 млрд к 2016 году. "Миротворец" Обама оказался подарком судьбы для спецназа и глобальной экспансии специальных операций.

В конце прошлого года Обама также расширил полномочия Совместного командования специальных операций США по борьбе с терроризмом, создав подразделение под названием Counter-External Operations Task Force, получившее право проведения операций против террористических группировок по всему миру, а не только в зонах "горячих" конфликтов. Под операциями подразумевается ликвидация террористов и их сетей, если они представляют угрозу интересам Запада.

Джеймс Мэттис
© AP Photo/ Andrew Harnik
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Генерал Раймонд Томас отмечал, что в последнее время США стали свидетелем появления новых и разнообразных угроз. Среди прочего, он видит угрозы в "экспансионистском в военном отношении Китая, все более непредсказуемой Северной Кореи, реваншистской России, угрожающей интересам (США) в Европе и Азии, и Ирана, который продолжает расширять свое влияние на Ближнем Востоке, разжигая суннитско-шиитский конфликт".

Глава спецназа США считает, что "негосударственные игроки еще больше запутывают этот пейзаж, используя террористические, криминальные и повстанческие сети, которые разрушают систему государственного управления… Силы специальных операций обеспечивают асимметричные возможности и реагирование на эти вызовы".

© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Глава Центрального командования ВС США Джозеф Вотел и начальник Главного управления войск специального назначения Министерства обороны США генерал Раймонд Томас в Вашингтоне. Март 2016 года

Меньше воевать и больше получать

В спецназе с нетерпением ожидают вступление Дональда Трампа в должность президента США. В прошедшем декабре Трамп, выступая в Северной Каролине, заявил, что США будут концентрироваться на борьбе с терроризмом и разгроме ИГ, а не на свержении правительств, и что у "зеленых беретов" США будет много работы — они продолжат действовать согласно своему девизу ("Освобождать угнетенных").

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
© REUTERS/ Andrew Kelly
Трамп и военные США: грезы солдат и скепсис генералов

В декабре 2015 года Трамп заявлял, что Обама совершил ошибку, отправив в Ирак 200 военнослужащих спецназа США для борьбы с ИГ, еще и публично объявив об этом. По мнению Трампа, надо было отправлять больше спецназовцев, и делать это тайно.

Представители и руководство спецназа, а также члены Конгресса не раз высказывались, что непрерывная война в течение 15 лет наложила свой отпечаток на войска, а спецназ уже с трудом справляется с возрастающей нагрузкой, так как основные операции в "серой зоне" проводят именно спецназовцы, а не армия. Люди устали, постоянно находятся в стрессе и "перегорели" на работе. У бойцов за 15 лет практически не было времени на передышку.

Соответственно, ожидается, что Трамп либо увеличит численность и финансирование спецназа, либо уменьшит глобальный размах и число операций.

Генералы прошедшей войны

Скорее всего, вопросы интенсивности применения спецназа будут решать два человека в администрации Трампа: предполагаемый министр обороны генерал Джеймс Мэттис и выбранный президентом советник по национальной безопасности генерал Майкл Флинн.

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© РИА Новости. Сергей Казак
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Последний был директором разведки в Объединенном командовании специальных операций в период с июля 2004 по июнь 2007 гг. Флинну ставят в заслугу то, что при нем силы спецназа стали способны не просто проводить разовые молниеносные операции, но и выполнять десятки миссий за ночь. Так, они превратились в работающую военную машину.

Генерал Мэттис также славится своей агрессивностью, поэтому особых послаблений от Мэттиса и Флинна ожидать не стоит.

© AP Photo/ Matt Dunham
Генерал Джеймс Мэттис. 2011 год

Слова Трампа о том, что США больше не намерены свергать правительства, не обнадеживают. Силы специального назначения работают в основном там, где правительства уже пали, а в странах оперирования идет война и царит хаос.

Трамп много говорил о том, что планирует навести порядок в финансах Пентагона и сократить ненужные расходы. В войсках специального назначения, как и в любой другой государственной структуре, с большой тревогой относятся к малейшей вероятности сокращения бюджета.

Корабль прибрежной зоны ВМС США LCS-6 Montgomery (Монтгомери) . Архивное фото.
© Flickr/ Austal USA
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С другой стороны, есть предположения, что у спецназа будут развязаны руки и будет меньше ограничений на применение силы, поскольку Трамп сосредоточится на борьбе с терроризмом и ИГ. Это внутри войск только приветствуется.

Сейчас бойцы спецназа США негативно отзываются о правилах ведения боя и своей малочисленности в Ираке и Сирии, считая, что у них буквально связаны руки и они не получают добро на проведение операций по ликвидации руководства ИГ. С приходом Трампа, как они надеются, все может кардинально измениться.

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