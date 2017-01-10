На юге Китая изъяли партию контрафактной парфюмерии на $11 миллионов

ПЕКИН, 10 янв — РИА Новости, Иван Булатов. В китайской провинции Гуандун на юге Китая изъята партия контрафактной парфюмерии, стоимость которой оценивается в 11 миллионов долларов США, сообщает во вторник Международное радио Китая (CRI).

По данным радио, партия из 110 тысяч флаконов с поддельной парфюмерией была изъята стражами порядка в городе Гуанчжоу.

Отмечается, что среди контрафактной продукции были флаконы с наклейками знаменитых брендов, а также с неизвестными торговыми марками. Другие детали изъятия партии не сообщаются.