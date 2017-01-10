В Белоруссии будут судить трех российских хакеров-вымогателей

МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Управление Следственного комитета Белоруссии по Минской области завершило расследование уголовного дела против трех россиян, вымогавших через интернет у граждан республики деньги, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на официального представителя УСК Татьяну Белоног.
"В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей", – сказала Белоног.
Она также уточнила, что оперативники изъяли у злоумышленников компьютеры, мобильные телефоны, на их имущество наложен арест.
По словам Белоног, действия хакеров квалифицированы по ряду статей УК, в том числе о хищении в особо крупном размере с использованием компьютерной техники, а также об использовании и разработки вредоносных программ. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.