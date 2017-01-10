В Белоруссии будут судить трех российских хакеров-вымогателей

МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Управление Следственного комитета Белоруссии по Минской области завершило расследование уголовного дела против трех россиян, вымогавших через интернет у граждан республики деньги, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на официального представителя УСК Татьяну Белоног.

Неработающие граждане РФ с ноября 2015 года по февраль 2016 с помощью вирусов блокировали компьютеры в Белоруссии и от имени МВД рассылали уведомления о "штрафах", которые нужно было оплатить за якобы просмотр в интернете порнографических материалов.

"В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что оперативники изъяли у злоумышленников компьютеры, мобильные телефоны, на их имущество наложен арест.

По словам Белоног, действия хакеров квалифицированы по ряду статей УК, в том числе о хищении в особо крупном размере с использованием компьютерной техники, а также об использовании и разработки вредоносных программ. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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