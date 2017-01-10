Шер, Кэти Перри и другие знаменитости выйдут с протестом против Трампа
11:4610.01.2017
(обновлено: 12:14 10.01.2017)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Знаменитые певицы Шер и Кэти Перри, актриса Скарлетт Йоханссон, а также другие звезды примут участие в женском марше протеста против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает издание Washington Examiner.
Протестное шествие состоится в Вашингтоне 21 января — на следующий день после инаугурации нового президента — и будет носить мирный характер, сообщает газета. К перечисленным знаменитостям также присоединятся актрисы Америка Феррера, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормэнд.
Более 150 аналогичных мероприятий пройдут в тот же день и в других штатах США. Например, шествие в Юте возглавит актриса и телеведущая Челси Хэндлер.
Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (20.00 мск) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.
"Народ против Дональда Трампа". Отчаяние недовольных итогами выборов
Число участников акции протеста в Нью-Йорке, которые недовольны победой Дональда Трампа, вечером в среду увеличилось до нескольких тысяч. Ранее сообщалось, что в акции принимают участие более 400 человек.
Аналогичные акции проходят в нескольких американских городах – в Чикаго, Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде, Орегоне, Остине.
Протестующие говорят, что пришли на митинг "из-за страха, связанного с возможным проявлением расистской реакции, которую провоцируют действия Трампа".
В Нью-Йорке демонстранты вышли на улицы в центре Манхеттена, откуда направились к небоскребу Trump Tower, где живет избранный президент. Демонстранты скандировали: "Не мой президент!"
В центре Сиэтла пять человек получили ранения. По данным полиции, стрельба не была связана с проходящими в городе демонстрациями против избрания президентом США Дональда Трампа.
В Нью-Йорке полицейские задержали по меньшей мере 30 участников акций протеста за "хулиганское поведение".
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
В демонстрациях протеста против итогов выборов приняли участие знаменитости, среди них Шер, Мадонна, актер Марк Руффало, певица Леди Гага (на фото).
В городах Окленд и Беркли в штате Калифорния противники республиканца Дональда Трампа, отказываясь признать его новым президентом, вышли на улицы. В марше в Окленде участвовали около 200 человек.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Сан-Франциско.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Филадельфии.
Демонстранты сожгли американский флаг у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Окленде, штат Калифорния.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.