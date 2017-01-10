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Шер, Кэти Перри и другие знаменитости выйдут с протестом против Трампа

11:4610.01.2017
(обновлено: 12:14 10.01.2017)
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Певица Кэти Перри выступает на съезде демократов в поддержку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AP Photo/ Matt Rourke

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Знаменитые певицы Шер и Кэти Перри, актриса Скарлетт Йоханссон, а также другие звезды примут участие в женском марше протеста против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает издание Washington Examiner.

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в городе Херши (штат Пенсильвания) в рамках тура the USA Thank You Tour
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Трамп ответил на критику Мэрил Стрип в его адрес на "Золотом глобусе"
Протестное шествие состоится в Вашингтоне 21 января — на следующий день после инаугурации нового президента — и будет носить мирный характер, сообщает газета. К перечисленным знаменитостям также присоединятся актрисы Америка Феррера, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормэнд.

Более 150 аналогичных мероприятий пройдут в тот же день и в других штатах США. Например, шествие в Юте возглавит актриса и телеведущая Челси Хэндлер.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (20.00 мск) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

"Народ против Дональда Трампа". Отчаяние недовольных итогами выборов
Акция протеста против Д. Трампа в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Число участников акции протеста в Нью-Йорке, которые недовольны победой Дональда Трампа, вечером в среду увеличилось до нескольких тысяч. Ранее сообщалось, что в акции принимают участие более 400 человек.
Протесты в Сиэтле после президентских выборов
© AP Photo/ Ted S. Warren
Аналогичные акции проходят в нескольких американских городах – в Чикаго, Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде, Орегоне, Остине.
Протесты в Нью-Йорке после президентских выборов
© REUTERS/ Bria Webb
Протестующие говорят, что пришли на митинг "из-за страха, связанного с возможным проявлением расистской реакции, которую провоцируют действия Трампа".
Протесты в Нью-Йорке после президентских выборов
© REUTERS/ Bria Webb
В Нью-Йорке демонстранты вышли на улицы в центре Манхеттена, откуда направились к небоскребу Trump Tower, где живет избранный президент. Демонстранты скандировали: "Не мой президент!"
Протесты в Сиэтле после президентских выборов
© AP Photo/ Ted S. Warren
В центре Сиэтла пять человек получили ранения. По данным полиции, стрельба не была связана с проходящими в городе демонстрациями против избрания президентом США Дональда Трампа.
Протесты в Нью-Йорке после президентских выборов
© AFP 2016/ Kena Betancur
В Нью-Йорке полицейские задержали по меньшей мере 30 участников акций протеста за "хулиганское поведение".
Акция протеста против Д. Трампа в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Певица Леди Гага с плакатом против кандидата в президенты США Дональда Трампа у башни Трампа в Нью-Йорке
© AFP 2016/ Dominick Reuter
В демонстрациях протеста против итогов выборов приняли участие знаменитости, среди них Шер, Мадонна, актер Марк Руффало, певица Леди Гага (на фото).
Протесты в Окленде после президентских выборов
© REUTERS/ Noah Berger
В городах Окленд и Беркли в штате Калифорния противники республиканца Дональда Трампа, отказываясь признать его новым президентом, вышли на улицы. В марше в Окленде участвовали около 200 человек.
Протесты в Нью-Йорке после президентских выборов
© REUTERS/ Eduardo Munoz
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Нью-Йорке.
Протесты в Сан-Франциско после президентских выборов
© REUTERS/ Stephen Lam
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Сан-Франциско.
Акция протеста против Д. Трампа в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Протесты в Филадельфии после президентских выборов
© REUTERS/ Mark Makela
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Филадельфии.
Протесты в Нью-Йорке после президентских выборов
© REUTERS/ Andrew Kelly
Демонстранты сожгли американский флаг у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Протесты в Окленде после президентских выборов
© REUTERS/ Noah Berger
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Окленде, штат Калифорния.
Протесты в Нью-Йорке после президентских выборов
© REUTERS/ Andrew Kelly
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
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