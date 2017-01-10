Шер, Кэти Перри и другие знаменитости выйдут с протестом против Трампа

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Знаменитые певицы Шер и Кэти Перри, актриса Скарлетт Йоханссон, а также другие звезды примут участие в женском марше протеста против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает издание Washington Examiner.

Протестное шествие состоится в Вашингтоне 21 января — на следующий день после инаугурации нового президента — и будет носить мирный характер, сообщает газета. К перечисленным знаменитостям также присоединятся актрисы Америка Феррера, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормэнд.

Более 150 аналогичных мероприятий пройдут в тот же день и в других штатах США. Например, шествие в Юте возглавит актриса и телеведущая Челси Хэндлер.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (20.00 мск) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.