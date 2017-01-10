Румыния отказала Болгарии в поставках электричества из-за морозов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Болгария направила Румынии запрос с просьбой о поставках электричества в северные районы страны, где из-за аномально низких температур наблюдаются перебои в подаче тока, однако румынская сторона ответила отказом, пояснив, что сама испытывает такие же проблемы, сообщает агентство Novinite.

Министр энергетики Румынии Флориан Тома Петку пояснил, что энергопотребление в стране резко увеличилось из-за рекордно низких температур, поэтому они вынуждены ответить отказом соседям, оказавшимся в таких же сложных погодных условиях.

Представитель электрического оператора Болгарии ESO сообщил телеканалу БНТ, что это штатная процедура в подобных ситуациях, и София может запросить подобную помощь у операторов соседних стран для обеспечения энергетического баланса. По данным местных СМИ, потребление электричества в Болгарии в понедельник стало самым высоким за 20 лет.

Телеканал Nova TV сообщает, что в настоящий момент от электричества отрезаны 38 населенных пунктов на севере Болгарии, в которых проживают около 8 тысяч человек.