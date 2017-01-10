Сотрудники British Airways начали двухдневную забастовку

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники британской авиакомпании British Airways начали двухдневную забастовку, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Забастовка объединила почти 3 тысячи членов профсоюза Unite. Причинами акции, по данным Unite, стали "нищенские" зарплаты и невыполненные работодателем обещания.

Как сообщили в British Airways, забастовка не затронет большую часть рейсов, осуществляемых в лондонских аэропортах Хитроу Гатвик и Лондон-Сити.

British Airways в 2010 году перешла на работу по системе Mixed Fleet, когда один экипаж может выполнять полеты по двум типам дальности, за что им было обещано вознаграждение в размере 21-25 тысяч фунтов стерлингов в год. Однако, по данным профсоюза, в реальности зарплата членов экипажа составляет от чуть более 12 тысяч фунтов стерлингов в год плюс надбавка в 3 фунта за час полетного времени. Более чем половине сотрудников, работающих по указанной системе, приходится подрабатывать в выходные дни, чтобы свести концы с концами, отмечается в сообщении профсоюза.

Также наблюдается повышенная текучка кадров, многие сотрудники не могут позволить себе такую работу, когда их доход едва превышает минимальную зарплату, подчеркнул профсоюз.