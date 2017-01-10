В США представят проект по "всеобъемлющим" санкциям против России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американские сенаторы объявят проект "всеобъемлющих" санкций против России за "вмешательство" в ход президентских выборов в США. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Законопроект подготовили представители обеих партий — республиканец Джон Маккейн и демократы Бен Кардин и Роберт Менендес. Свои предложения они намерены представить во вторник.

В понедельник республиканец Линдси Грэм заявил, что сенаторы намерены "дать президенту Трампу возможность заставить Россию заплатить за вмешательство в выборы". При этом сенатор обвинил сомневающихся в причастности Москвы к кибератакам в том, что они "не республиканцы и не патриоты".

Шестого января американские спецслужбы обнародовали доклад, в котором обвинили Россию во "вмешательстве" в президентские выборы. При этом они отказались представить доказательства своих слов из-за "секретности".

В Москве претензии Вашингтона отвергают. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что доклад содержит ничем не подкрепленные обвинения, от которых Москва "устала".