Число жертв наводнения на юге Таиланда достигло 25 человек

БАНГКОК, 10 дек – РИА Новости. Количество жертв наводнения на юге Таиланда, начавшегося из-за нетипичных для января непрерывных ливней в первые дни года, достигло 25 человек, говорится в статистическом отчете МВД Таиланда, который публикуется уже в четвертый раз с начала наводнения.

Документ был зачитан во вторник в прямом эфире Третьего национального телеканала Таиланда.

Ранее власти Таиланда сообщали о 21 погибшем и двоих пропавших без вести.

Все погибшие – граждане Таиланда, ставшие жертвами стихии в период с 3 по 9 января, говорится в отчете.

В большинстве из 10 провинций, выдержавших наиболее сильный удар стихии в конце прошлой недели, воды отступают. Правительство направило на юг страны войска и волонтеров с техникой для ускорения перекачки воды из затопленных районов в море.

В докладе подчеркивается, что в туристических зонах юга, таких как остров Самуи, провинции Чумпхон и Краби, которые подверглись в различной степени воздействию непрерывных ливней и наводнения, инфраструктура туризма не пострадала, ситуация постепенно нормализуется.

Тем не менее, ливни продолжаются, новая зона затопления образовалась за последние сутки в провинции Прачуаб Кирикхан, в 240 километрах от Бангкока и вблизи курортного города Хуа Хин. В районе Банг Сапхан наводнение прервало автомобильное движение по основной магистрали, связывающей Бангкок с югом страны, говорится в документе. Также залита значительная часть рельсового пути железной дороги, в результате чего прекращено движение поездов южного направления после станции Хуа Хин, сообщает МВД.

В репортаже Третьего телеканала с места событий сообщается, что в районе Банг Сапхан прервано электроснабжение и не работает интернет.

Наводнение в провинции Прачуаб Кирикхан вызвано сходом больших масс дождевой воды с гор на границе Таиланда и Мьянмы, которая проходит в 50-80 километрах от затопленного района. Небольшие участки затоплены в соседней провинции Пхетчабури, также пограничной с Мьянмой.

Проливные дожди, принесенные зоной низкого давления, которая постепенно смещается в сторону Мьянмы, продолжаются не только южнее столицы Таиланда, но и в самом Бангкоке, где дренажная система пока справляется с объемом дождевой воды, говорится в репортаже.

Ранее сообщалось, что в Таиланде закрыты сотни школ и дошкольных учреждений, эвакуированы несколько больниц.