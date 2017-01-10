В Южной Корее аннулировали паспорт дочери фигурантки политического скандала

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Ксения Нака. МИД Южной Кореи аннулировал во вторник паспорт Чон Ю Ра – дочери главной фигурантки коррупционного скандала, который привел к импичменту президента страны, сообщило агентство Ренхап.
Власти Южной Кореи намерены уведомить Данию и Интерпол о своем решении аннулировать паспорт. Дочь Цой Сун Силь — Чон Ю Ра — проживала в основном в Германии. Следователи пытались вызвать ее на допрос повесткой, однако девушка не откликнулась на эти просьбы. Между тем у правоохранительных органов есть вопросы в связи с контрактом на сумму около 18 миллионов долларов, который был заключен между немецкой фирмой Цой Сун Силь и корпорацией Samsung, так как эти средства пошли на обучение Чон Ю Ра конному спорту, экипировку и покупку лошадей для нее. Следователи объявили Чон Ю Ра в международный розыск, в результате чего она и была задержана властями Дании 2 января.
Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Первое заседание Конституционного суда, который должен рассмотреть правомочность решения парламента об отстранении президента от власти, прошло 5 января. Второе должно состояться 10 января. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.