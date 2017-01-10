В Южной Корее аннулировали паспорт дочери фигурантки политического скандала

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Ксения Нака. МИД Южной Кореи аннулировал во вторник паспорт Чон Ю Ра – дочери главной фигурантки коррупционного скандала, который привел к импичменту президента страны, сообщило агентство Ренхап.

Паспорт аннулирован в связи с тем, что 21-летняя девушка, которую 2 января задержали власти Дании за нелегальное пребывание, игнорирует неоднократные призывы следственных органов вернуться на родину. Как рассчитывает МИД Южной Кореи, такая мера как аннулирование паспорта должна стать еще одним рычагом давления на дочь Цой Сун Силь – главного действующего лица коррупционного скандала.

Власти Южной Кореи намерены уведомить Данию и Интерпол о своем решении аннулировать паспорт. Дочь Цой Сун Силь — Чон Ю Ра — проживала в основном в Германии. Следователи пытались вызвать ее на допрос повесткой, однако девушка не откликнулась на эти просьбы. Между тем у правоохранительных органов есть вопросы в связи с контрактом на сумму около 18 миллионов долларов, который был заключен между немецкой фирмой Цой Сун Силь и корпорацией Samsung, так как эти средства пошли на обучение Чон Ю Ра конному спорту, экипировку и покупку лошадей для нее. Следователи объявили Чон Ю Ра в международный розыск, в результате чего она и была задержана властями Дании 2 января.

Подруга президента Южной Кореи оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента главе государства Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают Цой Сун Силь в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Первое заседание Конституционного суда, который должен рассмотреть правомочность решения парламента об отстранении президента от власти, прошло 5 января. Второе должно состояться 10 января. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.