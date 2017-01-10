Зал центра современного искусства в Анкаре назвали в честь убитого посла РФ

АНКАРА, 10 янв — РИА Новости. Экспозиционный зал центра современного искусства в Анкаре, где было совершено покушение на посла России в Турции Андрея Карлова, назван его именем, передает во вторник агентство Anadolu.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

По словам главы муниципалитета Чанкая Альпера Ташделена, убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России, а само покушение преследовало цель ухудшить отношения двух стран.

"Терроризм – это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", — сказал Ташделен.

Накануне муниципалитет Анкары принял решение назвать именем Карлова улицу, на которой расположено российское посольство.