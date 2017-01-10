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В мире

В Афинах неизвестный обстрелял автобус спецназа полиции

09:3810.01.2017
(обновлено: 12:09 10.01.2017)
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Автобус спецназа полиции после нападения у штаб-квартиры партии ПАСОК в центре Афин. 10 января 2017
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis

АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Вооруженное нападение совершено на подразделение спецназа полиции, охранявшего штаб-квартиру партии ПАСОК в центре Афин, легкое ранение получил один полицейский, сообщает во вторник Афинское агентство новостей.

Работа полиции в Греции. Архивное фото
© AFP 2016/ Sakis Mitrolidis
В Греции неизвестные напали на полицейских, охранявших здание Минкультуры
Нападение произошло в 6.18 (7.18 мск) на улице Трикуписа. Нападавший с близкого расстояния выстрелил три раза, скорее всего, из автомата Калашникова, в автобус спецназа полиции, который заступил на дежурство, сменив ночную смену.

Две пули пробили лобовое стекло, одна попала в стену здания. Один из полицейских получил легкое ранение, по предварительной информации, осколками, в живот и бедро. Он был госпитализирован.

Стрелявший скрылся в районе Экзархия, где расположены многие анархистские организации, сообщает агентство. Его разыскивают, пока не ясно, действовал он один или с сообщниками.

Анархисты в Греции забросали "коктейлями Молотова" отделение полиции
Сегодняшнее происшествие напоминает нападение на полицейских 5 января 2009 года, совершенное боевиками из "Революционной борьбы". Тогда в 3 часа ночи был обстрелян полицейский спецназ возле здания министерства культуры в районе Экзархия. Тяжелые ранения получил один полицейский. На месте происшествия были обнаружены 25 гильз от автомата Калашникова и от пистолета калибра 9 мм.

Несколько дней назад антитеррористическая служба греческой полиции задержала одну из руководительниц анархистской террористической организации "Революционная борьба" — особо разыскиваемую террористку Полу Рупу, за информацию о которой была назначена награда в один миллион евро. После ее ареста анархисты провели несколько митингов солидарности.

"Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел американского посольства в Афинах из гранатомета в 2007 году.

Нападение на полицейского уже осудили ПАСОК и консервативная оппозиционная партия "Новая демократия".

Официальный представитель ПАСОК Павлос Христидис заявил телеканалу Skai, что целью нападения было убийство, и сообщил, что лидер партии Фофи Геннимата посетит раненого в больнице.

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