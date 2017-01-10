В Афинах неизвестный обстрелял автобус спецназа полиции

АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Вооруженное нападение совершено на подразделение спецназа полиции, охранявшего штаб-квартиру партии ПАСОК в центре Афин, легкое ранение получил один полицейский, сообщает во вторник Афинское агентство новостей.
Две пули пробили лобовое стекло, одна попала в стену здания. Один из полицейских получил легкое ранение, по предварительной информации, осколками, в живот и бедро. Он был госпитализирован.
Стрелявший скрылся в районе Экзархия, где расположены многие анархистские организации, сообщает агентство. Его разыскивают, пока не ясно, действовал он один или с сообщниками.
Несколько дней назад антитеррористическая служба греческой полиции задержала одну из руководительниц анархистской террористической организации "Революционная борьба" — особо разыскиваемую террористку Полу Рупу, за информацию о которой была назначена награда в один миллион евро. После ее ареста анархисты провели несколько митингов солидарности.
"Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел американского посольства в Афинах из гранатомета в 2007 году.
Нападение на полицейского уже осудили ПАСОК и консервативная оппозиционная партия "Новая демократия".
Официальный представитель ПАСОК Павлос Христидис заявил телеканалу Skai, что целью нападения было убийство, и сообщил, что лидер партии Фофи Геннимата посетит раненого в больнице.