В Греции закрыли все школы из-за непогоды

АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие школьники получили дополнительные каникулы из-за холодов, установившихся в стране в последние дни, — во вторник занятия отменены во всех школах Греции.

Антициклон "Ариадна" в пятницу принес из Сибири небывалые для Греции морозы и снегопады, в некоторых регионах введено чрезвычайное положение. В понедельник метеорологи предупредили о новом ухудшении погоды и снегопадах по всей стране. Сильный снегопад прошел в Афинах.

Власти столичного региона Аттика, учитывая ситуацию, объявили, что во вторник будут закрыты все школы. Решение распространяется и на частные школы с некоторыми исключениями. Не будут работать и детские сады.

Школы в Греции, как и большинство домов, не рассчитаны на холодную погоду.

Из-за снегопада и гололеда закрыто движение на многих дорогах в Аттике, на некоторых магистралях движение разрешено лишь с цепями противоскольжения.

© РИА Новости. Геннадий Мельник Морозы в Греции

Плохая погода стала главной новостью греческих СМИ. Общественное телевидение ERT вечером в понедельник в течение нескольких часов вело прямую трансляцию из регионов, наиболее пострадавших от стихии. В частности, на острове Алонисос в архипелаге Северные Спорады высота снежного покрова превышает метр, а местами и два метра. Отрезан от внешнего мира муниципалитет Кими на острове Эвбея.

Греческие СМИ сообщают, что из-за холодов погибли два человека – в районе города Навпактос на севере Коринфского залива от переохлаждения умер пожилой мужчина, а в Комотини пожилая женщина скончалась от отравления угарным газом, когда разожгла жаровню, чтобы согреться.

Снегопады продлятся до четверга.