Экс-премьера Греции Папандреу будут судить за ложные предвыборные обещания

АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Бывший премьер-министр Греции Йоргос Папандреу 19 января предстанет перед судом первой инстанции Афин – его будут судить за ложные заявления накануне выборов об экономической ситуации в стране и утверждения, что для выполнения предвыборных обещаний в бюджете "деньги есть", сообщает сайт издания "Нафтемпорики".
Иск в суд подал капитан третьего ранга в отставке Панайотис Стаматис, который требует от бывшего председателя партии ПАСОК выплатить 260 тысяч евро плюс проценты в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный Папандреу, и "незаконное нарушение прав в связи с предвыборными обещаниями, которые не были исполнены".
Стаматис подал и иск с обвинениями бывшего премьер-министра в государственной измене, обмане избирателей и распространении ложной информации, обвинения, которые наказываются лишением свободы на срок от трех месяцев до пожизненного лишения свободы.
Бывший председатель ПАСОК в преддверии парламентских выборов в 2009 году заявил, что "вопрос не в том, где найти деньги, а куда деньги пойдут, потому что деньги есть, у нас 31 миллиард евро несобранных налогов". Выражение "Деньги есть" стало уже нарицательным в Греции.
Папандреу будут судить без подачи предварительного запроса в парламент о снятии иммунитета, так как во время предвыборных обещаний он не был депутатом.