Власти китайского Синьцзяна усилят безопасность для борьбы с терроризмом

ПЕКИН, 10 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР (СУАР) планируют в 2017 году усилить меры безопасности в приграничных районах в рамках борьбы с терроризмом, пишет во вторник газета China Daily.

По данным газеты, в Урумчи состоялось заседание Собрания народных представителей СУАР, на которой глава администрации Синьцзяна Шохрат Закир заявил, что некоторые шаги в этом направлении уже были сделаны в 2016 году. В свою очередь представитель округа Кашгар по имени Анивар Турсон заявил, что многие террористы, осуществившие теракты в Синьцзяне в последние годы прошли подготовку за границей, после чего незаконно пересекали ее и возвращались в СУАР.

"Нам необходимо быть уверенными, что ни один террорист не сможет незаконно покинуть или попасть на территорию Синьцзяна, особенно когда наши соседи сталкиваются с растущей террористической угрозой", — сказал Анивар Турсон.

Ранее сообщалось, что китайские силовики ликвидировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР трех террористов, находившихся в розыске и причастных к совершению террористических актов в 2015 году. Они были ликвидированы в уезде Хотан.

В конце декабря 2016 года местные силовики ликвидировали четырех террористов, которые напали на правительственное здание в уезде Хотан и убили двух человек.

После случившегося прокуратура СУАР заявила о решении создать специальную группу, которая будет заниматься расследованием дел, связанных с терроризмом. Группа будет состоять из 30 прокуроров шести основных округов района, в которых ведется борьба с терроризмом.

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР (СУАР), по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности "Аль-Каидой". Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.